Определился самый дорогой деликатес, проданный на аукционе в Японии

В рыбацком порту Хамасака японского поселка Синъонсен состоялся аукцион, на котором был продан гигантский снежный краб за рекордную стоимость, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Владелец ресторана Ryouriya Uemura предложил самую высокую ставку 10 миллионов йен за краба-гиганта весом 1,2 кг.

Самцов снежного краба называют "мацуба-гани", что означает краб с сосновыми иголками, из-за длинных и тонких конечностей, их мясо считается особым деликатесом и высоко ценится за вкусовые качества.