Специалист рассказала, как правильно выбрать красную икру

При покупке красной икры для новогоднего стола лучше выбирать продукцию проверенных производителей, чья продукция много лет присутствует на рынке. Не стоит соблазняться низкой ценой - это повышает риск нарваться на подделку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом рассказала директор Департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова.

"Прежде чем покупать, обратите внимание на условия реализации икры - она должна храниться при более низкой температуре, чем температура бытового холодильника. Это препятствует размножению вредных организмов", - советует эксперт.

При засолке красной икры фабричным способом используется глубокая заморозка и правильно приготовленный рассол. При соблюдении технологии переработки и проведении ветеринарно-санитарной экспертизы риски приобрести опасный для человека продукт минимальны.

"Выбирая жестяную банку, обратите внимание на ее целостность, а также убедитесь в отсутствии вздутости. Потрясите банку перед покупкой - если услышали звук "бултыхания", это говорит о наличии лишней жидкости, которой там быть не должно", - отметила Котельникова.

На рынке встречается не только натуральная икра, но и структурированная, а также имитированная. Они отличаются исходным сырьем, технологией приготовления и ценой. Структурированная икра изготавливается из остатков икорного производства - джуса, который запечатывают в полимерную капсулу. Имитированная икра похожа на натуральную лишь внешне, но не имеет с рыбой ничего общего. При ее производстве используют водоросли.

Эти виды икры не являются подделкой, если на упаковке указано происхождение продукта, а цена ему соответствует. Но некоторые недобросовестные производители могут смешивать имитированную икру с натуральным продуктом, маркируя его как полностью натуральный. Такие подделки выдает цена ниже рыночной, заключила специалист.

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