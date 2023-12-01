Еду посетителям доставляют мини-поезда в этом городе

Ресторан стейк-хаус Vytopna в Праге, специализирующийся на блюдах интернациональной кухни, доставляет еду прямо к столам посетителей на мини-поездах, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

900-метровая миниатюрная железная дорога с пятью разводными мостами и полностью цифровым управлением, как паутина, оплетает весь ресторан, в том числе и по центру столов. 14 мини-поездов, развивающих скорость до 20 км/ч, аккуратно доставляют заказ прямо к столу.

Это инновационное внедрение не только ускорило обслуживание, но и привнесло элемент веселья в процесс обеда. Посетители с восторгом ждут, когда поезд приблизится к их столу, доставляя заказ.

Ресторан особенно пользуется спросом у родителей с детьми и любителей традиционной железной дороги. Необходимо предварительное бронирование столиков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!