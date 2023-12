Раскрыта неожиданная польза фасоли

Фасоль - это один из немногих питательных продуктов, употребление которого в больших количествах помогает избежать переедания и, как следствие, приводит не к набору лишних килограммов, а к похудению. Эту неожиданную пользу фасоли диетолог Дестини Муди раскрыла изданию Eat This, Not That!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Муди посоветовала регулярно есть фасоль, поскольку она богата клетчаткой, белком и множеством других питательных веществ. Кроме того, поскольку в этом продукте мало жиров и нет холестерина, он помогает нормализовать кровяное давление, снижает риск развития болезней сердца, инсульта и диабета второго типа, считает специалистка.

Также Муди назвала фасоль отличным источником растительного белка, который способствует сохранению мышечной массы во время похудения. Кроме того, по словам диетолога, блюда из фасоли надолго сохраняют чувство сытости и помогают бороться с перееданием. Она объяснила, что это качество обеспечивает растворимая клетчатка, содержащаяся в бобовых. В желудке она смешивается с жидкостью, превращается в гель и увеличивает объем поступающей в кишечник пищи. Таким образом, заключила Муди, организму нужно больше времени на переваривание.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!