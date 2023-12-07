McDonald's откроет сеть кафе под новым брендом

До 2025 года McDonald's откроет в США сеть из десяти кафе под брендом CosMc's. Об этом пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что кафе будут небольшого формата. В них посетители смогут перекусить и выпить кофе днем. В меню появятся макмаффины из McDonald's и мороженое McFlurry с дроблеными M&M's, а также новые позиции, такие как Churro Frappes и крендельки.

Первая точка появится в Болингбруке, в штате Иллинойс.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на старшего директора по глобальной стратегии меню Криса Янга писала, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's внесла изменения в процесс приготовления знаменитого сэндвича "Биг Мак" в США.

Новую технологию уже протестировали в ресторанах Австралии и собираются применить ее в своих 13 460 американских ресторанах. Технология приготовления бургеров была скорректирована "в условиях возросшей конкуренции на рынке".

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