Ученые рассказали как приготовить идеальный эспрессо

Ученые Университета Орегона назвали способ приготовить идеальный эспрессо, который заключается в том, чтобы добавить к зернам небольшое количество воды перед их измельчением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Matter.

При измельчении зерен возникают силы трения, которые генерируют статическое электричество. В результате частицы кофе слипаются и прилипают к кофемолке, что влияет на качество напитка. Однако было показано, что кофейные зерна с более высокой внутренней влажностью производят меньше статического электричества. Слипание также можно предотвратить, добавив к зернам влагу.

Исследователи измерили количество статического электричества, вырабатываемого при измельчении различных кофейных зерен, обжаренных как в коммерческих целях, так и в домашних условиях. Учитывались также такие факторы, как страна происхождения зерен, метод обработки, степень обжарки и содержание влаги. Они также сравнили влияние степени помола на количество появляющегося статического электричества.

Не было никакой связи между статическим электричеством и страной происхождения или методом обработки кофе, но исследователи обнаружили связь между электризацией и содержанием воды, степенью обжарки и размером частиц. Меньше электричества вырабатывалось, когда обжарка была светлой, кофе имел более высокое внутреннее содержание влаги и когда кофе был более грубого помола.

Уровень влаги не только уменьшает статическое электричество и количество комков и прилипших частиц во время измельчения, но также оказывает влияние на насыщенность напитка и потенциально на возможность получения более ярких вкусов, отмечают ученые. Хотя был протестирован только эспрессо, исследователи говорят, что эти преимущества применимы и ко многим другим методам заваривания.

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