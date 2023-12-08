Диетолог назвала правильный рацион после болезни

После болезни необходимо соблюдать лечебную диету, чтобы помочь организму быстрее восстановиться, рассказала диетолог Полина Журавлева. В беседе с ОСН специалистка призвала добавить в меню жирную рыбу и перец, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Журавлевой, овощи, фрукты и зелень должны преобладать в рационе человека, перенесшего простуду или COVID-19. Эти продукты, восстанавливающие микрофлору кишечника, содержат фолиевую кислоту, бета-каротин, биофлавоноиды и клетчатку. Также необходимо пить достаточное количество воды, назвала она еще одно правило.

Все виды перцев также ускорят восстановление после болезни, продолжила диетолог. "В болгарском перце столько витамина С, что с ним может потягаться только лимон и шиповник. Все перцы богаты алкалоидами, жизненно необходимым для тех, кто настроен на восстановление. В черном перце содержится пиперин, полезный для иммунитета", - объяснила Журавлева.

В рационе переболевшего человека обязательно должна быть жирная рыба, красная икра и телятина, продолжила диетолог. При этом она посоветовала отказаться от употребления свинины, сладостей, копченых продуктов и алкоголя.

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