Назван тип питания, снижающий риск развития трех десятков заболеваний

Ученые из Южного медицинского университета Гуанчжоу выяснили, что средиземноморская диета, предполагающая употребление растительной пищи, сыра, морепродуктов, орехов и бобовых, защищает от 32 опасных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые стремились отследить влияние средиземноморского типа питания на здоровье. Для этого они провели исследование с участием 121 513 человек. Возраст испытуемых варьировался от 30 до 75 лет. Ученые собрали информацию о пищевых привычках участников и проанализировали данные их медицинских карт для оценки состояния здоровья.

Оказалось, что у людей, которые питались продуктами, предписанными средиземноморской диетой, был снижен риск возникновения 32 хронических заболеваний. Этот тип питания предполагает употребление овощей, фруктов, морепродуктов, рыбы, оливкового масла и сыра. Ученые отмечают, что диета снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и кардиометаболических заболеваний, многих видов рака и диабета.

Кроме того, средиземноморский тип питания может защитить от деменции (в том числе от болезни Альцгеймера), если увеличить в рационе долю продуктов, богатых антиоксидантами. Они содержатся в ягодах, брокколи, зеленом чае, кофе, сухофруктах и темном шоколаде.

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