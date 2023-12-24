Американцы пожаловались на дорогой фастфуд

Стоимость блюд фастфуда в ресторанах быстрого питания США существенно выросла на фоне инфляции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Business Insider.

Как отмечается, повысили цены такие сети, как Pizza Hut, Starbucks и McDonald's. Последняя также убрала из меню товары дешевле $1-3. По данным Бюро статистики труда США, в октябре 2023 года цены на фастфуд в среднем подскочили на 6,2% в годовом выражении.

В McDonald's в 2023 году планировали повысить цены на 10%, что следует из последнего финансового отчета компании. При этом в 2022 году компания уже поднимала стоимость на 10%. Пользователи в соцсетях жалуются на дороговизну. Один из них в марте опубликовал в TikTok видео о стоимости $16,89 за комплексный обед в Макдоналдсе штата Коннектикут.

В США предупреждают, что, несмотря на замедление инфляции, цены вряд ли вернутся на прежний уровень. В частности, в 2024 году фастфуд в Калифорнии может продолжить дорожать из-за повышения зарплат персонала.

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