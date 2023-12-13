ТОП-3 овоща, которые ни при каких обстоятельствах нельзя есть сырыми

К сожалению, такой подход не всегда себя оправдывает. Есть несколько овощей, которые встречаются на каждом российском столе и употреблять их в сыром виде нежелательно. Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, они принесут больше вреда, нежели пользы.

Картофель. В сырой картошке много крахмала, поэтому ее точно нужно термически обрабатывать. Крахмал затрудняет работу желудка и кишечникам, приводит к проблемам с пищеварением и вздутию живота. Термическая обработка расщепляет крахмал и помогает усвоить продукт.

Баклажан. В сырых овощах может содержать токсичный для человеческого организма солонин. Если кушать баклажаны сырыми, можно столкнуться с сильными болями в животе, тошнотой и вздутием. А еще у сырых баклажанов неприятный вкус.

Брокколи. В этом овоще нет токсинов, но сырой продукт плохо переваривается, усиливает газообразование. Также брокколи нельзя есть тем, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока.

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