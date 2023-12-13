Диетолог поделилась пятью правилами похудения и сохранения веса

Многие из нас знают, как вести здоровый образ жизни, но не следуют основным правилам, потому что они слишком сложны, считает диетолог Гуна Биланде, которая помогает людям с ожирением изменить свой образ жизни. Она уверена, что с помощью ее "шпаргалок" каждый сможет быстро похудеть и сохранить вес, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Всегда пользуйтесь "правилом тарелки". Оставляйте 25% тарелки на нежирный источник белка, такой как курица, лосось или яйца. 50% отведите овощам, а оставшуюся четвертинку - сложным углеводам, таким как картофель, рис или макароны.

2. Готовьте еду в течение недели с запасом. Готовьте немного больше тех блюд, которые можно отправить в морозильную камеру или сохранить до следующего дня в холодильнике. Этот лайфхак поможет не есть полуфабрикаты или снеки, в которых много соли и сахара.

3. Научитесь замедляться во время еды. Многие из нас привыкли все делать очень быстро. Однако во время приема пищи важно снизить скорость, выключить телефон и уделить внимание процессу еды, сконцентрироваться на нем.

4. Не забывайте о воде. Употребление большого количества воды может стать ключом к похудению и удержанию веса. Не забывайте об одном из лучших способов подавить чувство голода.

5. Добавьте физические упражнения. Достаточно будет делать упражнения по 30 минут в день или заниматься любой физической активностью, которая вам нравится. Это может быть ходьба, йога, пилатес, плавание или что-то еще, что вам подходит, рекомендует диетолог.

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