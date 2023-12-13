Какая крупа полезна для представителей старшего возраста?

Помочь пожилым людям укрепить сосуды, снизить сахар в крови и замедлить процессы старения может необычная крупа - зеленая гречка, говорит врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Как передает Day.Az, со ссылкой на Lenta.Ru, есть эту крупу она рекомендовала людям старшего возраста.

По ее словам, зеленая гречка, в отличие от обычной, не подвергается тепловой обработке перед продажей и сохраняет больше полезных веществ: белок, железо, кальций, калий, фосфор, витамины E, PP и группы B, а также фолиевую кислоту. "Есть в зеленой гречке и другие полезные вещества. Рутин и кверцетин отвечают за укрепление сосудов и противоопухолевое действие", - объяснила Мухина.

Кроме того, продолжила она, в такой гречке есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые замедляют процессы старения, положительно влияют на обменные процессы, снижают сахар и нормализуют артериальное давление. Также, добавила Мухина, эта крупа содержит легко усваиваемые пожилыми людьми белки. "В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не резко повышают сахар в крови. Людям преклонного возраста белки нужны для регенерации, синтеза гормонов, антител", - сказала врач.

Зеленую гречку, подчеркнула диетолог, можно не подвергать тепловой обработке, а замачивать в кефире или воде или сделать смузи, чтобы сохранить все полезные вещества в крупе.

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