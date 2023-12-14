Названы провоцирующие бессонницу продукты

Острая пища снижает качество сна и провоцирует бессонницу, полагает эксперт по сну и терапевт Дениз Иордаш. Причины такого воздействия острой еды на организм она назвала в беседе с Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Иордаш объяснила, что жгучий вкус у перца и других острых продуктов появляется благодаря капсаицину. По словам врача, это вещество, оказывает раздражающее действие на кишечник и может вызывать дискомфорт и изжогу. Такие ощущения не только мешают уснуть, отметила Иордаш, но провоцируют храп и усиливают симптомы апноэ во сне.

Кроме того, по словам врача, после острой пищи труднее уснуть, так как капсаицин повышает температуру тела, а для быстрого засыпания и крепкого сна, наоборот, нужно, чтобы тело немного остыло. Иордаш предупредила, что даже если после острого блюда на ужин удастся уснуть, то сон будет беспокойным и прерывистым.

Чтобы избежать негативного влияния капсаицина, терапевт посоветовала не есть острую пищу как минимум за два-три часа до сна.

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