Ученые подтвердили пользу семян чиа для здоровья

Исследование ДНК семян чиа подтвердило, что содержащиеся в них вещества могут улучшить здоровье человека. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Plant Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Семена чиа - маленькие, круглые, могут быть черными, коричневыми и белыми. Они богаты клетчаткой, полезными полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) и белками. В новом исследовании ученые обнаружили 29 генов, участвующих в биосинтезе ПНЖК. Еще 2707 высокоактивных генов семян чиа отвечают за производство биоактивных пептидов, которые потенциально могут снизить риск диабета 2 типа и гипертонии.

Работа ученых позволит селекционерам отбирать наиболее полезные и устойчивые сорта чиа. Авторы отмечают, что после долгого периода пренебрежения в последние годы вырос интерес к богатым питательными веществами культурам, включая чиа, просо и ямс. Помимо пользы, они важны еще и потому, что могут расти на землях, непригодных для выращивания многих традиционных зерновых культур. Это значит, что они могут смягчить последствия изменения климата для глобальной продовольственной безопасности.

"Сейчас мы находимся на этапе, когда долгосрочная продовольственная безопасность требует диверсификации рациона человека путем селекции и генетического улучшения богатых питательными веществами так называемых второстепенных культур, например, чиа", - заключили авторы.

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