Названа главная опасность давно заваренного чая

Бывают ситуации, когда заваренный чай допивают и на следующий день. Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала так не делать, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

По словам эксперта, употребление чая, который был давно заварен, может поддерживать воспаление в организме и повышать риск развития рака.

На поверхности такого напитка часто образуется маслянистая пленка. Это свидетельствует о том, что в чае уже происходят процессы ферментации и окисления.

"Окисленные компоненты из состава такого напитка поддержат любой воспалительный процесс в организме, особенно когда он имеется в желудочно-кишечном тракте", - отметила врач.

Эксперт дополнила, что в давно заваренном чае грибная флора кратно размножается, продуцируя афлатоксин. В свою очередь этот токсин оказывает проонкологическое воздействие на организм.

"В составе старого чая еще может быть гуанин, который оказывает негативное влияние на состояние нервной системы", - предупредила Маргарита Королева.

В беседе с порталом "Москва 24" врач порекомендовала пить чай в течение получаса после заваривания, тогда он не будет вреден для здоровья. Она напомнила, что правильно заваривать чай не кипятком, а водой с температурой до 86 градусов.

Сам по себе чай считается очень ярким и насыщенным напитком, но некоторые травы, цветы и фрукты делают его более интересным, необычным и пикантным. Кроме того, полезные добавки витаминизируют чай и усиливают удовольствие от чаепития.

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