Семь ферментированных продуктов, которые улучшат ваше здоровье

Ферментированные продукты принято хранить в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. Благодаря этому они приобретают полезные свойства. Вот какие продукты помогут вам укрепить здоровье.

Недавно в ходе исследования, проведённого в Стэнфордской школе медицины, выяснилось, что диета, содержащая много ферментированных продуктов, всего за 10 дней сделала микробиом кишечника более разнообразным. А это улучшило у людей иммунный ответ. Другие исследования демонстрируют, что ферментированные продукты способны снижать кровяное давление, оказывать противовоспалительное действие и др.

Вот семь ферментированных продуктов, которые связаны с улучшением здоровья. И это причём научно доказано.

Йогурт. Его делают путём смешивания молока с живыми и активными культурами. В итоге получается кремообразная пища. Молочный йогурт - это также источник питательных веществ, которые поддерживают здоровье костей. Исследования показывают, что при большем потреблении йогурта у пожилых людей повышается минеральная плотность костей и улучшается физическая функция.

Кефир. Известно, что он уменьшает воспаление, боли в животе, облегчает запоры. Кроме того, этот напиток - естественный источник витамина К2, который снижает риск переломов. Ещё благодаря кефиру можно снизить риск развития рака желудка.

Кимчи. Данное блюдо обычно готовят из ферментированных солёных овощей. Согласно научным данным, при умеренном употреблении кимчи люди среднего и старшего возраста корейского происхождения могут похудеть. Другие исследования показывают, что это блюдо связано со снижением риска развития экземы, с противораковым потенциалом.

Комбуча. Некоторые научные данные демонстрируют, что чайный гриб может помочь при воспалении, поддерживает детоксикацию печени, здоровую и сбалансированную микробиоту кишечника (состав бактерий в кишечнике).

Мисо. Это паста из ферментированных соевых бобов. Она обязательно добавляется в суп. Исследования показывают, что те, кто каждый день ест мисо-суп, имеют меньше шансов столкнуться с гастритом, язвой желудка двенадцатиперстной кишки. Также в мисо присутствуют важные соединения, поддерживающие здоровье сердца.

Квашеная капуста. Известно, что при регулярном её употреблении создаётся здоровая пищеварительная флора.

Темпе. Производится этот продукт из варёных ферментированных соевых бобов. Темпе связывают с улучшением здоровья кишечника и снижением вероятности развития диабета 2 типа.

Источник

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!