Какая рыба полезна для здоровья сердца?

Употребление в пищу некоторых видов рыбы поможет избежать проблем с сердцем, рассказала диетолог Ольга Лушникова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cамые полезные для здоровья сердечно-сосудистой системы сорта этого продукта она подсказала в беседе с NEWS.ru.

Рыба, как отметила диетолог, является источником полноценного белка, омеги-3, витаминов D, A, B12, кальция, цинка, йода, селена, железа. "Регулярное употребление рыбы и морепродуктов значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнула Лушникова.

Врач уточнила, что рыба может присутствовать в рационе дважды в неделю. "Одна порция должна приходиться на жирную морскую рыбу (в ней больше омеги-3): кета, нерка, горбуша, лосось, кижуч, семга, сельдь, скумбрия, сардины. Вторая, например, нежирная белая морская рыба - треска, пикша, минтай", - объяснила она.

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