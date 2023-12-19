Диетолог рассказал о возможных причинах постоянного голода

Диетолог и автор книг о здоровом питании Роб Хобсон рассказал, что причиной постоянного чувства голода может быть недостаток сна, стресс и злоупотребление углеводными продуктами, такими как шоколад, пирожные и чипсы. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист рассказал, что недосып напрямую связан с увеличением аппетита. В частности, некачественный сон или его недостаточное количество стимулирует выработку в желудке гомона грелина, который сигнализирует мозгу о необходимости поесть. Одновременно с этим угнетается синтез другого гормона - лептина, ответственного за ощущение сытости.

Также Хобсон отметил, что краткосрочный стресс провоцирует выброс надпочечниками адреналина, который временно подавляет чувство голода. Однако при хроническом стрессе в организме повышается концентрация кортизола. Этот гормон также образуется в коре надпочечников. Он способен стимулировать аппетит.

Усилить голод могут и неправильные пищевые привычки. Диетолог объяснил, что некоторые люди употребляют слишком много жирных и сладких продуктов, таких как выпечка, шоколад, мороженое, фастфуд и чипсы. Такая пища содержит много углеводов и мало клетчатки - полезных для пищеварения неперевариваемых волокон. Еда с такими характеристикам быстро усваивается организмом и провоцирует последующее резкое падение уровня сахара в крови, что усиливает голод. Напротив, продукты с высоким содержанием белка и полезных жиров снижают вероятность скачков сахара, что способствует ощущению сытости.

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