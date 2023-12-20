Как приготовить оливье для худеющих

Разнообразить новогодний стол можно не только "тяжелыми" закусками, но и их диетическими альтернативами. Как передает Day.Az, об одной из них "Газете.Ru" рассказал шеф-повар кафе "Публика" Артем Сипугин.

"За основу берем оливье, с некоторыми более легкими ингредиентами, будет много белка, мало жира, достаточное количество углеводов и необходимая клетчатка. Свежая зелень, которая так богата калием, благоприятно скажется на натрий-калиевом балансе, и уменьшит количество задерживаемой после застолья жидкости", - объяснил шеф-повар.

Из ингредиентов он посоветовал взять куриную грудку, картофель, свежий огурец, сельдерей, яйца, зеленый горошек, греческий йогурт, дижонскую горчицу, оливковое масло, петрушку, шпинат, лимонный сок и соль.

"Для заправки смешать два сваренных перетертых желтка, горчицу, оливковое масло, йогурт и лимонный сок", - начал Артем Сипугин.

Он также поделился лайфхаком для правильной варки курицы.

"Курицу положить в подсоленную кипящую воду, дать закипеть и снять, накрыв крышкой, через полчаса грудка будет идеально готова и останется сочной. Готовую грудку порвать на небольшие волокна и положить в большую чашу", - посоветовал шеф-повар.

Последний этап - сборка салата.

"Огурцы, сельдерей, остывшие сваренные картофель и яйца нарезать аккуратным мелким кубиком, а горошек сбланшировать в кипятке 1-2 минуты, и добавить в чашу с курицей, добавить порубленную зелень и готовую заправку, все ингредиенты перемешать в чаше, соль и перец по вкусу. Готовый салат выложить в самую красивую тарелку", - заключил шеф-повар.

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