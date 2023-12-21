Врачи назвали неожиданный полезный продукт для новогоднего стола

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, назвали неожиданный полезный продукт для новогоднего стола. В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале специалисты посоветовали в новогоднюю ночь поставить на стол манго. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малышева заявила, что вместе с коллегами по программе считает манго "королем всех фруктов". По словам Продеуса, антиоксиданты, которые содержатся в этом продукте, снижают риски развития рака. Коновалов, в свою очередь, сообщил, что фрукт защищает от слепоты.

"Ученые проверили, что происходит с человеком, который употребляет 300 граммов манго в день. (...) Выяснилось, что регулярное употребление одного фрукта манго в день приводит к тому, что стул нормализуется, нет запоров", - рассказал Гандельман. Он добавил, что этот фрукт также спасает от рака кишечника.

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