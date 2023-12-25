Врач назвала способы избежать переедания в новогодние праздники

В Новый год существует высокий риск нарушить привычный режим питания из-за голодания перед праздником и из-за переедания в праздничную ночь, отметила эндокринолог Ирина Петрова. В комментарии для "Ленты.ру" врач назвала способы не съесть лишнего в праздники. В частности, она призвала активно отдыхать, чтобы получать яркие эмоции, передает Day.Az.

Первым делом эндокринолог посоветовала придерживаться стандартного графика питания 31 декабря. В этот день необходимо завтракать, обедать и ужинать. Это поможет избежать чувства резкого голода и, соответственно, переедания ночью.

В новогодние праздники, продолжила доктор Петрова, необходимо употреблять качественную белковую пищу, медленные углеводы, полезные жиры и растительную клетчатку.

Праздничная атмосфера способствует снижению аппетита, отметила собеседница "Ленты.ру". "Украсьте жилье, добавьте новогодний декор в интерьер. Ваши зрительные и обонятельные рецепторы направят положительные сигналы в мозг, и в организме начнут активно вырабатываться гормоны счастья", - заверила врач.

Также эндокринолог напомнила, что новогодние каникулы - подходящее время для походов в кино и театр, общения с близкими людьми, прогулок на свежем воздухе. Активный и познавательный отдых поможет получить положительные впечатления без привязки к еде, объяснила она. "Дело в том, что люди со склонностью к перееданию нуждаются не столько в самой пище, сколько в положительных эмоциях. А они образуются не только при питании, но и при интересном времяпрепровождении", - заключила доктор Петрова.

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