Диетологи раскрыли правду о непреодолимой тяге к сладостям

Диетологи Рэйчел Ричардсон и Эллисон Бригам раскрыли правду о причинах непреодолимой тяги к десертам и сладостям. Их мнение приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первой причиной Ричардсон назвала соблюдение диет, которые требуют отказа от углеводов. По ее словам, нехватка питательных веществ провоцирует постоянное желание съесть что-то сладкое. Диетолог добавила, что, если подобное ощущение возникает после ужина, это указывает на дефицит цинка, железа, кальция или магния.

Еще одной причиной тяги к десертам, продолжила Ричардсон, может быть формирование сенсорно-специфического насыщения. Она рассказала, что в таком состоянии обычная еда не приносит удовольствия, и человеку приходится искать новые десерты и сладости, чтобы насладиться пищей. Опасность такого поведения заключается в том, что многие не могут вовремя остановиться и съедают больше, чем нужно.

По словам Бригам, постоянное употребление сладостей вызывает привыкание. Она уточнила, что после десерта в мозге происходит выброс серотонина, человек чувствует себя более счастливым и расслабленным. Однако со временем организм вырабатывает толерантность, поэтому ему требуется все больше лакомств, чтобы получить прежнее удовольствие.

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