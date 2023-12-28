Как приготовить идеальную пасту?

Технолог сети IL Патио Татьяна Чертилина в беседе с "Gazeta.ru" назвала самые распространенные ошибки, которые допускают россияне во время приготовления пасты, передает Day.Az.

"Первая и самая частая ошибка - не солить воду при варке. Многие думают, что достаточно посолить только соус, но вкусовая гармония складывается из всех продуктов, которые мы добавляем в блюдо, а соль в умеренных количествах помогает раскрыть вкус. Обязательно варите пасту в подсоленной воде и отдельно слегка подсаливайте соус, в котором ваша паста будет довариваться", - посоветовала эксперт.

Еще одна ошибка, по словам технолога, кидать пасту в холодную или в не закипевшую воду.

"Обязательно доведите заранее подсоленную воду до кипения и только потом опускайте в нее пасту. В противном случае она размокнет и степени проварки "альденте", которая необходима для правильной подачи, вы не добьетесь", - объяснила Чертилина.

Технолог посоветовала слегка недоваривать пасту, а доводить ее до готовности уже в соусе.

"Сухую пасту варят ровно столько, сколько написано на упаковке. Но готовится она в два этапа: сначала отваривается в подсоленной воде, а затем готовится в соусе. Поэтому при отваривании обязательно отнимите 2-3 минуты от рекомендованного времени, тогда вы получите настоящий итальянский вкус", - уточнила технолог.

Татьяна Чертилина подчеркнула, что паста, изготовленная из твердых сортов пшеницы, не нуждается в промывании.

"При промывании ее температура снижается, а верхний крахмалистый слой смывается, в результате соус плохо впитывается в продукт", - подытожила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!