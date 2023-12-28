Врач назвала самые вредные сладости для зубов в новогодних подарках

Любые сладости в новогодних подарках, особенно в больших количествах, вредны для зубов. Однако самыми вредными являются карамельные конфеты и так называемые ириски. Об этом "Газете.Ru" рассказала детский стоматолог "СМ-Стоматология" Людмила Шемякина, передает Day.Az.

"Если говорить о вреде для зубов, то в первую очередь это это те сладости, которые липнут к зубам и долго находятся во рту - карамельки, ириски, леденцы и т.д. Они сильнее других сладостей способствуют развитию кариеса. Поэтому класть их в новогодний подарок ребенку я бы не советовала", - сказала Шемякина.

Также она обратила внимание на вред молочного шоколада, в котором много сахара и различных добавок.

"Вообще, практически любые сладости вредны для зубов. Поэтому важно соблюдать меру и не давать их ребенку слишком часто. Самыми безопасными с этой точки зрения являются горький шоколад, натуральный мармелад и пастила. Все остальные сладости, особенно при чрезмерном употреблении, в той или иной степени будут способствовать развитию кариеса", - добавила стоматолог.

При этом она отметила, что сладкое вредно не только для зубов, но и для всего организма в целом. Следует помнить, что десерт - это дополнение к основному приему пищи, но ни в коем случае не его замена. Если хочется сладкого, то лучше есть его не чаще одного раза в день.

"После употребления сладкого нужно почистить зубы. Если такой возможности нет, то хотя бы прополоскать рот водой. Это поможет минимизировать негативные последствия", - подытожила Шемякина.

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