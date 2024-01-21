Шеф-пекарь раскрыл рецепт зимнего пирога

К новогоднему столу стоит готовить не только закуски и горячее, но и сытные пироги. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал шеф-пекарь и преподаватель Stanfood Петр Гулин.

Для приготовления потребуется свиная лопатка, чеснок, розмарин, черный перец, горчица, соль, красное сухое вино, репчатый лук, грудинка, бальзамический уксус, фенхель и синий изюм.

"Сначала пробиваем блендером вино, перец, горчицу и соль. Обтираем этим свинину, добавляем веточку розмарина и томим в чем-то закрытом, желательно в рукаве при 130° минимум 3,5 часа", - начал шеф-повар.

Одновременно с этим надо обжарить нарезанную варено-копченую грудинку.

"С ней же карамелизуем лук с бальзамиком и сахаром. Полукольца лука должны держать форму. За пару минут до конца добавляем к луку щепотку семян фенхеля и синий изюм. Остужаем, не вынимая из рукава еще 30-40 минут", - объяснил Петр Гулин.

Он также добавил, что по итогу мы уже получили готовое блюдо, но для пирога мы лопатку разбираем на куски и волокна.

"Лопатка должна рассыпаться. Добавляем к мясу лук с грудинкой и изюмом. А также порционно добавляем отделившийся от мяса бульон, перемешивая. Начинка готова. Начинять можно куда угодно. Но я делаю из слоеного бездрожжевого теста, которое сам слою на сливочном масле. Но можно и из покупного", - рассказал шеф-повар.

Затем остывшую начинку еще раз хорошо перемешиваем и начинаем ей пироги.

"В тесте необходимо проделать круглое отверстие в верхней части пирога, иначе его может разорвать - будет не очень красиво. Смазываем яйцом. Если это слоеное бездрожжевое тесто, то выпекаем при средней температуре 200° в течение 20 минут", - заключил Петр Гулин.

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