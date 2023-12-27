Разработан роботизированный автомат-бариста

Американская компания Frazy создала роботизированный автомат, который с легкостью заменит бариста и приготовит любимые напитки дома из свежих ингредиентов, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

В январе компания планирует представить свою разработку на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе. Автомат FrazyBot оснащён сенсорным экраном для управления и резервуаром для жидкостей. Пользователи могут выбрать любой напиток, который хотят приготовить, добавив свои ингредиенты либо сделать заказ на сайте компании. Необходимые свежие ингредиенты упакуют в герметичную коробку и доставят на дом.

Автомат FrazyBot не только смешивает и нагревает ингредиенты, но и перемалывает кофейные зерна, взбивает молоко, поливает взбитые сливки карамелью и даже может нарисовать сердечки на кофейной пенке. После завершения процесса приготовления и подачи напитка машина самоочищается и собирает отходы в одноразовую мусорную коробку.

Стоимость автомата FrazyBot 3999 долларов, включая один модуль напитков и две коробки с ингредиентами на выбор. Дополнительные модули напитков будут стоить 2499 долларов за штуку, а цена одной коробки с ингредиентами будет варьироваться от 3 до 8 долларов. Также устройство можно взять в аренду за 49 долларов в месяц.

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