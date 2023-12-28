Бренд-шеф рассказал, как приготовить похмельные щи

Подготовиться к утру 1 января можно с помощью наваристых похмельных щей. Об этом "Газете.Ru" рассказал бренд-шеф и идеолог ресторана Charlie в Санкт-Петербурге Юрий Манчук, передает Day.Az.

"Для приготовления щей потребуется мясо с костями, квашеная капуста, рассол от капусты, репчатый лук, морковь, томатная паста, сахар, растительное масло, лавровый лист, душистый перец, черный молотый перец, запеченный картофель, каперсы, чипсы из бекона и зелень", - начал шеф-повар.

Он посоветовал начать с варки крепкого говяжьего костного бульона.

"Мясо с костями залить двумя литрами воды, довести до кипения, снять пену и варить под крышкой примерно два часа. На выходе должно получиться 1,5 л бульона", - посоветовал Юрий Манчук.

Пока бульон варится, он рекомендует квашенную капусту мелко нашинковать в крошку.

"Кладем ее в кастрюлю, заливаем рассолом от капусты и по необходимости добавляем воды, чтоб покрыть капусту полностью. Припускаем капусту на медленном огне до готовности", - объяснил шеф-повар.

Затем надо разрезать мелкими кубиками репчатый лук и морковь, пассеровать на растительном масле до золотистого цвета, потом добавить томатную пасту и оставить на несколько минут.

"Соединяем томатную пассировку с тушенной капустой в кастрюле, добавляем лавровый лист, перец черный молотый, перец душистый и немного сахара. Тушим минут 10, чтобы тушенная капуста стала однородного цвета и загустела. В сотейнике соединяем 200 мл бульона и 130 гр. тушеной капусты. Соль по вкусу", - рассказал Юрий Манчук.

Последний этап - сборка.

"Сервируем тарелку дольками печеного картофеля, мелкорубленными каперсами, чипсами из бекона и зеленью. Наливаем щи в тарелку, подаем отдельно сметану", - заключил шеф-повар.

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