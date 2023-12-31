Стало известно, как хранить приготовленные на Новый год блюда

Сильвия Андерсон, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Великобритании, рассказала, что мясные продукты после новогоднего застолья лучше заморозить. Кроме того, специалист порекомендовала разобраться в разнице маркировок "годен до" и "использовать до". Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт объяснила, что на упаковках большинства продуктов питания указаны сроки годности и рекомендации к употреблению в течение определенного промежутка времени. Последние чаще применяются в отношении скоропортящейся пищи, такой как мясо, рыба, паштеты, готовые салаты. Срок, в течение которого пища должна быть съедена, устанавливают, основываясь на лабораторных тестах, отслеживающих накопление потенциально вредных патогенов в продуктах. Поэтому их необходимо строго соблюдать из соображений безопасности.

Большинство производителей проявляют осторожность, устанавливая сроки годности продуктов. Однако сухие десерты с содержанием сахара, сухофруктов и алкоголя, можно хранить дольше. Эти продукты являются натуральными консервантами. Десерты со свежими фруктами и кремом должны быть употреблены в рамках срока годности, поскольку чем более "влажным" является продукт, тем больше вероятность появления на нем плесени и тем короче срок его хранения.

Также специалист рассказала, что продукты с высоким содержанием белка, такие как орехи, яйца и сливочное масло, имеют большую склонность к образованию плесени, окислению и появлению прогорклого вкуса при хранении в теплой и влажной атмосфере.

Мясные блюда и фарш после новогоднего застолья Андерсон порекомендовала замораживать до следующего употребления. Тем не менее, перед замораживанием не стоит оставлять такие продукты на столе или в холодильнике слишком долго.

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