Названы портящие мебель при готовке продукты

Запах жирных продуктов, содержащих ферменты, масла и специи, впитывается в мебель сильнее остальных, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ведущего технолога по клинингу компании Qlean Данилы Новикова, ферменты являются благоприятной средой для развития микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых источают неприятный запах. "Жиры и масла, например от рыбы, которая пахнет очень сильно и стойко, глубоко впитываются в мебель. Ароматы специй в соусах благодаря уксусу и маслу также надолго закрепляются в мебели", - отметил эксперт.

То, как хорошо впитается запах, в первую очередь зависит от пористости материала, из которого сделана мебель, а долговечность - от носителя аромата. К примеру, масло может полностью заполнить поры, в то время как уксус проникает очень глубоко. Специалист по чистке мебели сервиса "Профи" Михаил Щелин добавил, что степень впитывания также зависит от температуры и количества блюда: чем оно горячее, тем сильнее испортит мебель, так как при нагревании волокна расширяются и впитывают в себя больше запахов.

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