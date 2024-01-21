Бренд-шеф рассказал, как приготовить правильный глинтвейн

Глинтвейн - один из любимых согревающих напитков, который можно самостоятельно приготовить дома. Как передает Day.Az, о том, как правильно приготовить глинтвейн, "Газете.Ru" рассказал бренд-шеф и идеолог ресторана Charlie в Санкт-Петербурге Юрий Манчук.

Для приготовления Юрий Манчук советует использовать сухое красное вино. Однако если вы хотите использовать полусладкое, откажитесь от сахарного песка в рецепте. Помимо вина, потребуется бренди, половинки апельсина и яблока, специи, три палочки корицы, гвоздика и бадьян.

"Сначала подготавливаем фрукты: нарезаем дольками, при этом освободив яблоко от косточек. Берем любимую кастрюльку минимум двухлитрового объема. Наливаем вино, добавляем нарезанные яблоко и апельсин, специи и сахарный песок. Не забываем про бренди", - рассказал Юрий Манчук.

Дальше - ставим на плиту и помешиваем до полного растворения сахара.

"Закрываем крышкой и доводим до кипения. Добавляем пару веточек хвои буквально на 2 минуты, затем небходимо ее извлечь из нашего глинтвейна. После того как глинтвейн закипел, снимаем с плиты", - посоветовал бренд-шеф.

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