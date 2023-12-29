Конкурс пряничных домиков провели в Северной Америке

В Северной Америке прошел ежегодный национальный конкурс пряничных домиков, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Расположенная в горах Голубого хребта недалеко от Эшвилла, гостиница Omni Grove Park Inn уже более трех десятилетий проводит конкурс пряников. 200 участников из более 20 штатов Америки приняли участие в национальном конкурсе и боролись за призы на сумму более 40 000 долларов.

Все пряничные конструкции должны были состоять на 75% из пряников и на 100% быть съедобными. Жюри оценивала пряничные домики по критериям: общий внешний вид, оригинальность, креативность, сложность, точность и последовательность темы.

Обладателями главного приза конкурса 2023 года стал семейный дуэт из Северной Каролины, создавший оригинальный индонезийский домик "Рождество в Тонгконане".

Пряничные домики выставлены в холле The Omni Grove Park Inn и все желающие могут любоваться замечательными конструкциями до 2 января 2024 года.

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