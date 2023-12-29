Как сохранить свежесть салатов

Свежесть новогодних салатов поможет сохранить соблюдение двух простых правил. Их назвал Gazeta.ru бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов, передает Day.Az.

Прежде всего, эксперт посоветовал не оставлять салаты на столе в течение всей новогодней ночи.

"Обычно праздничное застолье длится действительно долго - вплоть до 6-7 часов. Именно в это время и начнутся процессы, забирающие свежесть блюда. При комнатной температуре в течение пары часов в тарелке образуются бактерии и начинают активно размножаться. Представьте, что произойдет, если салат простоит на столе всю ночь", - сказал Кузнецов.

Чтобы салаты не испортились, он порекомендовал убирать блюда в холодильник, как только они разложены по тарелкам, а затем подкладывать по мере необходимости.

Второе правило касается заправки салатов майонезом - это необходимо делать непосредственно перед употреблением.

"Храните готовые салаты в холодильнике в незаправленном виде. Так ингредиенты не размокнут, не дадут сок и не будут взаимодействовать друг с другом - они останутся свежими, просто смешанными в одной тарелке. Заправлять салаты стоит непосредственно перед подачей к столу", - отметил Кузнецов.

Он добавил, что если салата приготовлено много, то не стоит сдабривать майонезом все, что было нарезано.

"Переложите нужное количество салата в отдельную тарелку и заправьте там. Незаправленные остатки должны храниться в холодильнике - только в этом случае их можно будет доедать еще несколько дней", - предостерег шеф-повар.

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