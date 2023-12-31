Названы рецепты безалкогольных коктейлей на основе пива

Необычным напитком для новогоднего стола могут стать коктейли на основе безалкогольного пива. Об этом рассказал "Газете.Ru" руководитель направления по инновациям и техническому развитию, пивной сомелье AB InBev Efes Александр Смирнов? передает Day.Az.

По словам пивного сомелье, к десерту можно подать коктейль "Кубинский шарм".

Для его приготовления возьмите 25 мл персикового сиропа, 75 мл мангового пюре, 50 мл сока лимона и 250 мл безалкогольного пива. Перемешайте все ингредиенты и перелейте их в бокал", - посоветовал пивной сомелье.

Еще один вариант коктейля, подходящего для сопровождения сладких блюд, - "Полдень в Венеции", отметил пивной сомелье.

"Для него понадобятся 150 мл домашней грейпфрутовой содовой, 25 мл сиропа гренадина и 150 мл нефильтрованного пшеничного пива", - рассказал Смирнов.

Эксперт уточнил, что цитрусовая основа коктейля - это смесь свежевыжатого грейпфрутового сока и содовой.

"Но при желании ее можно заменить обычным грейпфрутовым соком", - добавил он.

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