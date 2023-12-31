Диетолог раскрыла способы избежать переедания в новогоднюю ночь
Способы избежать переедания в новогоднюю ночь раскрыла в разговоре с "Мослентой" врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова. В частности, она призвала отказаться от "тазиков" с салатами на праздничном столе, передает Day.Az.
Таким образом, суммарное количество съеденной в новогоднюю ночь пищи в разы превышает норму и может доходить до 1,5-2 килограммов, а это несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифрах на весах, отметила Мещерякова.
"По возможности, предусмотрите порционирование блюд на новогоднем столе, рассчитывайте закуски поштучно, а салаты, горячие блюда и десерты подавайте исходя из числа гостей - таким образом, чтобы после того, как каждый попробовал блюдо, оно сразу закончилось", - посоветовала эксперт.
Она также порекомендовала заменить жирную пищу полезными аналогами.
Так, в качестве альтернативы колбасе на стол можно поставить запеченное мясо птицы в красивой нарезке. Также можно удивить гостей рыбными блюдами на гриле или изысканно поданными морепродуктами. Вместо салатов с майонезом можно отдать предпочтение легким овощным салатам, заправленным растительным маслом или соком лимона - это добавит новый вкус и свежесть классическим рецептам.
Стоит отказаться от холодных напитков в пользу напитков комнатной температуры. Дело в том, что процесс переваривания пищи очень активен и требует поддержания температуры в желудке в районе 36-37 градусов. "Когда мы запиваем всю съеденную пищу охлажденными напитками или напитками со льдом, желудку сложнее поддерживать оптимальный температурный режим, что существенно снижает активность пищеварительных ферментов", - объяснила Мещерякова.
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