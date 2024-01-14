Перечислены полезные свойства оливкового масла

Оливковое масло способно принести пользу организму человека из-за содержания в нем мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Этот продукт может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать уровень холестерина в крови. Об этом сообщает News Medical, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многочисленные исследования показали, что употребление оливкового масла снижает вероятность развития ишемической болезни сердца, инсульта и инфаркта миокарда. Отмечается, что тип продукта имеет значение, поскольку оливковое масло первого отжима содержит больше полифенолов - природных соединений, обладающих антиоксидантными свойствами. Это обеспечивает дополнительные преимущества для сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, могут снижать уровень "плохого" холестерина в крови. Холестерин не может самостоятельно передвигаться в кровотоке. Для этого нужны липопротеины - молекулы, которые переносят его к тканям и органам. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) могут оседать на стенках сосудов и формировать бляшки. Кровоток становится хуже и развивается атеросклероз, последствиями которого могут стать нарушения в работе почек, инсульт, некроз кишечника и почек.

Отмечается, что увеличить количество употребляемого оливкового масла не составит труда. Им можно заправлять салаты, использовать при запекании, приготовлении на гриле и жарке во фритюре.

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