Названа неожиданная польза цельнозерновых продуктов для детей

Ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что продукты из цельного зерна, такие как хлопья, хлеб и рис полезны для здоровья сердца и сосудов детей. Результаты исследования опубликованы в Science Direct, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В четырехдневном исследовании приняли участие 55 детей в возрасте 8-13 лет, у которых не было аллергии на цельнозерновые продукты. Ученые собрали данные о состоянии здоровья участников, зафиксировали их рост, вес и показатели кровяного давления. Дети должны были употреблять рис, хлеб, пшеницу, овес, кукурузу и рис на завтрак, обед и ужин (совместно с другими блюдами). Всего в день нужно было есть 150-200 граммов таких продуктов.

По окончании эксперимента выяснилось, что такой тип питания поспособствовал снижению уровня ЛПНП в крови участников. ЛПНП - это липопротеины низкой плотности, основная их функция заключается в транспортировке холестерина. Они считаются крайне атерогенными (способными оседать на стенках сосудов). Кровоток становится слабее и с течением времени бляшки закупоривают сосуд.

Повышенный уровень ЛПНП является одной из главных причин развития атеросклероза и значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний - ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта.

Ученые отметили, что механизмы, лежащие в основе положительного влияния цельнозерновых продуктов на здоровье сердечно-сосудистой системы, пока не изучены. Необходимо провести дополнительные исследования.

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