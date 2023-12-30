Продукт, от которого надо полностью отказаться

Гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий призвал перестать злоупотреблять кофе, в первую очередь тем, кому этот продукт противопоказан. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводятся в группе медучреждения во "ВКонтакте".

Самым вредным кофейным напитком онколог назвал растворимый кофе, в котором практически нет кофеина, но есть теобромин (подавитель).

Врач указал, что люди, употребляющие эти напитки под названием кофе "три в одном", не тонизируются, а засыпают. В составе растворимого кофе остается кофейная кислота и теобромин, и никакого полезного действия у этого напитка нет.

Бернацкий назвал растворимый кофе суррогатом, похожа история с кофе без кофеина, - когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества, сам продукт искажается.

В конце сентября онколог Игорь Погребняков рассказал, что эффективность нового российского препарата для лечения онкологических заболеваний при помощи света в некоторых случаях может доходить до 90-100%.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!