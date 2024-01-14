Найдено еще одно полезное свойство кофе

По данным исследования китайских ученых стало известно, что кофе снижает возникновения мигрени и мигрени с аурой. Об этом сообщает nature.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые пытались определить связь употребления кофе с вероятностью развития неврологических заболеваний, например, мигрени, болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона.

Исследователи использовании генетические данные и МРТ-результаты, так им удалось доказать причинную связь между употреблением кофе и мигренью. В публикации отмечается, что употребление кофе, вероятно, является методом профилактики неврологических заболеваний.

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