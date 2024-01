Названы вызывающие «туман в голове» продукты

Пища с недостаточным количеством антиоксидантов и полезных жиров, таких как омега-3, но богатая трансжирами, крахмалом и сахаром вредит всему организму и мозгу в частности, предупредила диетолог Мелисса Митри. В комментарии для издания Eat This, Not That! она перечислила вызывающие "туман в голове" продукты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Митри рассказала, что проблемы с концентрацией, ощущение тумана в голове могут вызывать ультраобработанные продукты, содержащие множество добавленных ингредиентов (сахар, красители, консерванты, ароматизаторы). К ним она отнесла хлопья для завтрака, упакованный хлеб, кексы и пончики, которые часто содержат рафинированное зерно, добавленный сахар и вредные жиры.

Сладкие газированные напитки, как и конфеты, провоцируют резкие перепады уровня сахара в крови, вызывая чувство вялости, часто связанное с затуманиванием сознания, отметила Митри. Чтобы смягчить проявление этого состояния, следует ограничить употребление газировки или вовсе отказаться от нее, отдавав предпочтение воде и травяным чаям.

По словам диетолога, также есть сведения, что на когнитивные способности негативно влияют глутамат натрия и искусственные подсластители, такие как аспартам.

Жареная пища также способствует затуманиванию сознания, продолжила Митри. Она, как правило, содержит много вредных жиров и соли и мало питательных веществ. Регулярное употребление жареной пищи может привести к усилению воспаления в организме, что провоцирует ухудшение работы мозга.

Главным виновником сбоев в работе мозга диетолог назвала алкоголь. "Он вызывает обезвоживание, вредит центральной нервной системе. К тому же негативные последствия от употребления алкоголя могут проявляться в течение нескольких дней", - заключила специалистка.

