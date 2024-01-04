Раскрыт рецепт коктейля от похмелья
Рецепт коктейля от похмелья раскрыл врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской КБ Тимур Асанов. Его рекомендации публикует пресс-служба Минздрава Московской области, передает Day.Az.
"В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности контрастным душем", - рассказал эксперт.
По словам Асанова, при похмелье нельзя употреблять алкоголь. Не стоит также пить кофе и крепкий чай, которые повышают давление. Допустимо употребление домашнего кваса. Некоторым также помогает рассол, но в нем содержится уксусная кислота, которая перегружает печень при похмелье.
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