Раскрыт рецепт коктейля от похмелья

Рецепт коктейля от похмелья раскрыл врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской КБ Тимур Асанов. Его рекомендации публикует пресс-служба Минздрава Московской области, передает Day.Az.

"В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности контрастным душем", - рассказал эксперт.

По словам Асанова, при похмелье нельзя употреблять алкоголь. Не стоит также пить кофе и крепкий чай, которые повышают давление. Допустимо употребление домашнего кваса. Некоторым также помогает рассол, но в нем содержится уксусная кислота, которая перегружает печень при похмелье.

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