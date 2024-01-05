Доктор Мясников высказался об опасности лапши быстрого приготовления

О вреде лапши быстрого приготовления для фигуры высказался в своей авторской программе на телеканале "России 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

"Лапша, которую можно заварить кипятком, пользуется огромной популярностью у тех, кто не любит тратить время на приготовление пищи. Особенно ее жалуют студенты. Но злоупотребление этим полуфабрикатом грозит лишними килограммами и другими неприятностями", - отметил доктор.

Он уточнил, что в этом высококалорийном продукте очень много быстрых углеводов и огромный гликемический индекс, что небезопасно для здоровья.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!