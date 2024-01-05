Врач-диетолог перечислила противопоказания разгрузочных монодиет

У разгрузочных диет есть ряд противопоказаний: непереносимость некоторых продуктов, различные заболевания и периоды повышенной физической или умственной активности, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог и руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра (EMC) Ксения Селезнева, передает Day.Az.

"Главное противопоказание для определенных разгрузочных дней - непереносимость какого-то из компонентов разгрузочного рациона. Например, если у человека непереносимость лактозы, то кисло-молочные разгрузочные дни не для него. При обострении заболеваний ЖКТ, сахарном диабете, беременности и грудном вскармливании нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Грамотный специалист поможет понять, принесет ли конкретный разгрузочный день пользу или лучше воздержаться от него. Также точно не стоит проводить разгрузочные дни в период повышенной физической или умственной активности", - добавила Селезнева.

Некоторые варианты разгрузочных диет могут не подходить людям с различными заболеваниями. Например, фруктовые или овощные дни чреваты повышением кислотности желудка, что может привести к гастриту и язве. Кроме того, нужно с осторожностью подходить к монодиетам на фруктах, если у вас повышен уровень сахара в крови.

"Я всегда рекомендую пациентам попробовать разные варианты разгрузочных дней. Это помогает определиться, что подходит именно им: кто-то может прекрасно чувствовать себя на свежих или запеченных яблоках с большим количеством воды, а для кого-то это будет каторгой", - заключила специалист.

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