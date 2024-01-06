Лучшие разгрузочные диеты после новогодних застолий

Чтобы быстро привести себя и свое пищеварение в порядок после новогодних застолий, можно провести один или два дня на разгрузочной диете. Лучший вариант такой монодиеты - белковый разгрузочный день. В данном случае человек может подойти к сбалансированному рациону и восполнить недостаток белка в организме, об этом "Газете.Ru" рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов, передает Day.Az.

"Можно на завтрак съесть яйца, на обед рыбу, на ужин растительные белки: бобовые, цельнозерновые, растительное мясо. Белки помогают восстановлению после тренировок и травм, поддерживают работу иммунитета, способствуют развитию мышц. Однако их переизбыток опасен для людей, страдающих заболеваниями почек, также белок провоцирует гипертонию и диабет",- рассказал специалист.

Средний вариант, по мнению диетолога, это дни на грушах, яблоках, арбузах или воде.

"Фактически это голодание, но вы сможете получить хоть немного энергии от фруктов, получите необходимую клетчатку. Но такой перекос приведет к проблемам с ЖКТ: за день вам придется съесть 5-7 яблок за день, а это многовато для вашего кишечника. На воде сидеть сутки - это уже экстремальная история, близкая к риску для здоровья", - предупреждает Кабанов.

Еще одним из хороших вариантов будет разгрузка на гречневой каше. Продукт помогает уменьшить уровень глюкозы в крови, поэтому гречка полезна для людей с болезнями сердца, при диабете и многих других заболеваниях.

"Можно провести день на гречке или рисе. Хотя возможно, конечно, затрудненное пищеварение", - объяснил Кабанов.

Специалист подчеркнул, что подобные разгрузочные диеты могут нанести вред организму. Важно сформировать полноценный сбалансированный долгосрочный рацион питания и придерживаться его.

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