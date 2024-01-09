Названо неожиданное преимущество низкожирового питания

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили, что употребление меньшего количества жиров может защитить от инфекционных заболеваний, таких как COVID-19. Результаты опубликованы в Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование проводилось с участием четырех групп мышей. Грызуны из первой группы придерживались диеты на основе насыщенных жиров из кокосового масла, из второй - диеты на основе мононасыщенных жиров из генетически модифицированного соевого масла, из третьей - рациона с большим количеством полиненасыщенных жиров из обычного соевого масла.

Во всех трех группах животные потребляли более 40% калорий из жиров (при норме 10-15%). Также в исследование были включены данные мышей из контрольной группы, которые придерживались диеты с низким содержанием жиров.

За 24-недельный период исследования было обнаружено, что у всех трех групп мышей на высокожировой диете произошли изменения в экспрессии генов.

Измененные гены были связаны с тем, как организм усваивает лекарства, с синдромом раздраженного кишечника и раком толстой кишки. Результаты исследования показали, что диеты с высоким содержанием жиров также стимулируют синтез в клетках особых белков, которые используются спайковыми белками COVID-19 для проникновения в организм и заражения человека. Свое название спайковый (spike) белок получил по причине своего строения - на поверхности вируса такие белки выглядят как многочисленне шипы.

Ученые предположили, что злоупотребление жирами может привести к аналогичным последствиям и у людей. Они отметили, что редкие послабления в питании не нанесут серьезного вреда здоровью, однако в долгосрочной перспективе увеличение количества жиров в рационе может ослабить иммунную систему.

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