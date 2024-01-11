Пицца с необычной начинкой расколола итальянцев

Итальянский шеф-повар, неаполитанский пиццайоло (мастер по приготовлению пиццы) в третьем поколении Джино Сорбильо вызвал волну негодования среди итальянцев, приготовив пиццу с ананасами под названием "Маргарита кон ананас". Об этом сообщает американский канал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что это не обычная гавайская пицца. Уточняется, что основу составляет пицца "Бьянка". По данным телеканала, Сорбильо убрал из рецепта томатную прослойку, посыпал пиццу не менее чем тремя видами сыра с карамелизированным ананасом.

По словам пиццайоло, пиццу с такой начинкой он создал, чтобы "бороться с предрассудками в отношении еды". Как отмечает телеканал, пост Сорбильо вызвал шквал негодования и оскорбительных сообщений в соцсетях. Кроме того, необычный рецепт также обсуждали на Национальном телевидении. "Италия расколота пополам в данном вопросе. И не только Италия. Я думаю, что люди в целом не любопытны. Они с недоверием относятся ко всему другому", - считает шеф-повар.

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