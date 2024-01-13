Назван неожиданный недостаток веганских альтернатив мясным продуктам

Исследователи из Познанского медицинского университета в Польше выяснили, что в веганских блюдах быстрого приготовления примерно столько же калорий, сколько в их мясных аналогах. Кроме того, растительные альтернативы зачастую содержат меньше белка и больше углеводов. Результаты опубликованы в журнале Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали в общей сложности 1868 блюд (мясных и веганских), таких как сэндвичи, салаты, лапша и пицца из 50 сетей быстрого питания в пяти странах (включая Великобританию). В число исследуемых ресторанов и кофе вошли Wagamamas, Pret, Pizza Express, Leon и Burger King.

Команда собрала данные о калорийности, наличии аллергенов , количестве питательных веществ, клетчатки и соли в каждом блюде. Результаты показали, что в блюдах на растительной основе содержится меньше белка и натрия. Кроме того, в веганских альтернативах мясу было больше углеводов и сахара по сравнению с блюдами из натурального мяса.

Исследователи отметили, что зачастую употребление веганских продуктов позиционируются производителями как способ улучшить состояние здоровья и сбросить избыточный вес. Тем не менее, учитывая схожую калорийность растительных альтернатив и натурального мяса, это утверждение может быть не совсем верным. Ученые подчеркнули, что их исследование развенчивает миф о том, что веганские продукты всегда являются более полезными.

Также выяснилось, что блюда, содержащие мясо, с большей вероятностью содержали такие аллергены, как молочные продукты, яйца, рыба, моллюски и горчица. Одновременно с этим при употреблении веганских продуктов аллергическая реакция с большей вероятностью может возникнуть на кунжут, семена и орехи.

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