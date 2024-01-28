Диетолог назвала способ победить тягу к сладкому

Продукты с содержанием хрома помогут побороть тягу к сладкому. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает Day.Az.

По ее словам, это цельнозерновые каши, сыр, орехи, яйца, томаты, брокколи, груши, курица, говядина и печень всех животных.

Диетолог также посоветовала питаться пять раз в день небольшими порциями: это поможет избежать резкого падения сахара в крови и снизит тягу к сладостям.

Мухина добавила, что одной из причин тяги к сладким продуктам может быть наличие в организме паразитов.

"Они требуют сладкую среду и выделяют вещества, которые заставляют человека есть сладкое. Поэтому нужно проверить организм и избавиться от паразитов, если они есть", - подчеркнула она.

