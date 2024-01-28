Ученые выяснили, что не все ультра-обработанные продукты вредны

Эксперты из Международного агентства по изучению рака (IARC) обнаружили, что связи между употреблением многих ультра-обработанных продуктов и повышенным риском развития онкологических заболеваний не существует. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ультра-обработанные продукты - это пища, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов с добавлением консервантов, эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. В эту категорию продуктов питания входят сладкие газированные напитки, чипсы, сухие завтраки, выпечка, мороженое, шоколад, фастфуд и замороженная готовая еда.

Считается, что такая пища вредна для здоровья - она может повышать риск развития рака. Тем не менее эксперты из Международного агентства по изучению рака заявили, что это не так. Исследователи изучили данные о состоянии здоровья и пищевых привычках более 260 тысяч европейцев. Ученые наблюдали за испытуемыми в течение 11 лет и двух месяцев. В среднем мужчины употребляли 413 граммов ультра-обработанных продуктов в день, а женщины - 326 граммов. В течение этого времени у 4461 человека развился рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет (не в совокупности).

Анализ показал, что у тех, кто употреблял больше ультра-обработанной пищи, риск возникновения этих заболеваний был примерно на 9% выше. Однако исследователи объяснили, что вред здоровью наносит калорийная пища и напитки, соусы, а также ультра-обработанные продукты животного происхождения. Связи между употреблением хлеба, злаковых продуктов, некоторых готовых блюд (сухих завтраков), растительных заменителей мяса, десертов и повышенным риском развития всех трех типов заболеваний обнаружено не было.

Кроме того, хлеб и злаковые продукты оказались полезными для здоровья, поскольку в них много пищевых волокон, которые не перевариваются организмом и улучшают работу пищеварения.

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