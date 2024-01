The Ritz-Carlton, Баку начинает программу 'The Signature Journey' с шеф-поваром Деннисом Хуваэ из ресторана Daalder, отмеченного звездой Мишлен

The Ritz-Carlton, Baku рад представить программу 'The Signature Journey' - серию уникальных и тщательно подобранных впечатлений для жителей города Баку с участием приглашенных мастеров своего дела на протяжении 2024 года. От кулинарного путешествия с шеф-поварами, удостоенными звезд Мишлен, и известными барменами из признанных баров, до гуру в области здоровья, демонстрирующих гармонию жизни, 'The Signature Journey' - это приглашение к уникальным впечатлениям и обогащающим открытиям.

Начиная серию мероприятий, The Ritz-Carlton, Baku, в первую очередь, рад представить шеф-повара из амстердамского ресторана Daalder, удостоенного звезды Мишлен, Денниса Хуваэ, который посетит нашу страну с программой с 16 по 18 февраля этого года. Шеф-повар Деннис рад поделиться своим фирменным путешествием: от впечатляющего приема и кулинарного мастер-класса до роскошных обедов.

Шеф-повар Деннис Хуваэ - голландский звездный шеф-повар с корнями на Молуккских островах. С каждым блюдом он рассказывает историю и уносит вас в свое кулинарное путешествие, поражая креативным и инновационным дегустационным меню, которое является не только наслаждением для вкусовых рецепторов, но и визуальным зрелищем. Во время своих многочисленных путешествий по Азии шеф-повар Деннис полюбил уличную еду. Эти вкусы в сочетании с его Молуккскими корнями служат источником вдохновения для кулинарных творений, что делает Хуваэ уникальным среди шеф-поваров, удостоенных звездой Мишлен.

Его путешествие с нами начинается с приветственного приема гостей, ведущего к эксклюзивному кулинарному мастер-классу. На следующий день состоится гала-ужин из тщательно подобранного меню из шести блюд, включающего его авторские блюда в сочетании с винами SAVALAN. Первая часть программы 'The Signature Journey' завершится воскресным бранчем, где будут представлены лучшие блюда от шеф-повара Денниса, а также классические блюда из нашего ресторана Tribeca.

Программа 'The Signature Journey' проводится в партнерстве с "SAVALAN-ASPI Winery", одним из самых известных и отмеченных наградами производителей вин в Азербайджане. Компания возрождает искусство виноделия в предгорьях Большого Кавказа, в долине Савалан. Для создания высококачественных вин "SAVALAN-ASPI Winery" объединяет итальянские технологии и уникальный азербайджанский терруар.

Для получения дополнительной информации и бронирования пишите на электронную почту [email protected].

