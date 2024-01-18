Гастроэнтеролог назвала самый вредный сахарозаменитель

Об опасности фруктозы предупредила в своем Telegram-канале известный эндокринолог и гастроэнтеролог Диляра Лебедева, передает Day.Az.

Избыток фруктозы приводит к серьезным последствиям, это: жировой гепатоз и нарушение работы печени, повышение уровня триглицеридов и холестерина, общее ожирение, блокировка выработки гормона, отвечающего за насыщение (лептина), повышение уровня глюкозы и инсулина в крови, синдром дырявого кишечника, рассказала эксперт.

"Если вам очень хочется сладкого, то отнеситесь к этому, как к тревожному звоночку, с которым важно разобраться", - призвала она.

Врач также назвала пять самых безопасных сахарозаменителей. По ее словам, это стевия, эритрит, триголоза, изомальтоолигосахариды и сироп цикория.

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